Soul, Jazz&Pop im lui-House in Herford

Unterstützt werden die beiden Sänger fabei vom TAB Collective, das für satte Grooves und feine Melodien steht. Klänge, die die Welt farbenfroh schillern lassen. Soul, Jazz & Pop feiern eine charmante Party. Im Vordergrund stehen aber die charismatischen Stimmen von Pat Appleton und Ken Norris.

Das Konzert findet am Freitag, 2. September, im lui-House an der Luisenstraße 4 in Herford statt. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 25 Euro (plus Vorverkaufsgebühren). Mitglieder des Musik Kontor zahlen nur 20 Euro. Für spontane Konzertbesucher ist auch die Abendkasse geöffnet. Hier kostet der Eintritt dann aber 30 Euro.