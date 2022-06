SPD in Herford besorgt über Zustand der Toiletten in Schulen

Herford

Die SPD-Fraktion im Herforder Stadtrat ist besorgt angesichts des Zustands einiger Toilettenanlagen an Herforder Schulen. SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Besler hat deshalb für die nächste Schulausschusssitzung am 22. Juni einige Fragen an die Schulverwaltung der Stadt formuliert.

Von Ralf Meistes