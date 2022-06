Autofahrer klagen trotz des Tankrabatts über erneut steigende Spritkosten. In Herford ist nun in zwei Fällen Kraftstoff entwendet worden. Ein Opel-Fahrer machte sich an einer Tankstelle ohne zu bezahlen aus dem Staub, nachdem er sein Auto betankt hatte. Und an einer Baustelle wurden 380 Liter Diesel aus Baufahrzeugen abgepumpt.

Opelfahrer flüchtet von Tankstelle in Richtung A2 - Baustellenfahrzeuge abgepumpt

Symbolfoto: Zapfpistolen für verschiedene Kraftstoffe stecken in einer Zapfsäule an einer Tankstelle.

In der vergangenen Nacht zu Dienstag alarmierte der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Röntgenstraße die Polizei: Gegen 1.52 Uhr fuhr ein blauer Opel Astra an eine der Tanksäulen und füllte sein Auto mit Kraftstoff für über 70 Euro.

Ohne zu bezahlen fuhr der unbekannte Fahrer in Richtung Autobahnauffahrt zur A2, so die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein, diese verlief jedoch negativ. Die Auswertung des Videomaterials der Tankstelle sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Auch von einer Baustelle an der Straße Auf der Helle wurde Treibstof gestohlen: Die Mitarbeiter eines Bauunternehmens bemerkten am Montag, dass Unbekannte an einer Baustelle einen Bauzaun, der die Freifläche, auf der sich bereits ein Rohbau befindet, umzäunt, geöffnet hatten.

Die Mitarbeiter stellten dann fest, dass aus einem Autokran etwa 250 Liter Dieselkraftstoff und aus einer Hebebühne etwa 130 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt wurden, teilt die Polizei mit.

Der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf die Zeit zwischen Freitag, 17 und Montag, 9.45 Uhr. Das Kriminalkommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.