Herfords Sportler können wieder warm duschen 

Herfords Sportler müssen nicht mehr auf die warme Dusche verzichten. Und in den Klassenräumen soll es auch zukünftig nicht kälter als 20 Grad werden. So kündigt die Stadt Herford an, dass einige der vorgesehenen Energiesparmaßnahmen wieder aufgehoben werden.

In der Pressemitteilung der Stadt heißt es: „In den Herforder Schulen werden während der Heizperiode die Klassenräume auf 20 Grad geheizt. Auch das Warmwasser in den Sporthallen für die Duschen wird wieder angestellt“.

Im August 2022 waren Maßnahmen zur Einsparung von Gas und Strom in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen beschlossen worden. Aufgrund der am 1. September in Kraft getretenen Bundesverordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV) hat die Stadt die Beschlüsse inzwischen angepasst. In Bezug auf die Temperatur in den Klassenräumen und das Warmwasser in den Sporthallen orientiere sich nun auch das Land NRW an dieser Verordnung, heißt es.

Bürgermeister Tim Kähler sagt dazu: „Ich hatte in der vergangenen Ratssitzung angekündigt, dass wir die Rechtslage aufgrund der Verordnung in den Herbstferien juristisch prüfen lassen. Das Ergebnis liegt uns nun vor und entsprechend handeln wir jetzt.“

Das bedeute, dass die Klassenräume auf 20 Grad geheizt würden und das Warmwasser für die Duschen in den Sporthallen wieder angestellt werden müsse. Der Bürgermeister weiter: „In den übrigen Sportanlagen, die nicht durch Bildungseinrichtungen genutzt werden, sondern von Vereinen, wird das warme Wasser zum Duschen ebenfalls wieder angestellt.“

In Bezug auf die Temperatur in den Sporthallen gibt es keine konkreten Vorgaben in der oben genannten Bundesverordnung, sondern nur eine Empfehlung der Landesregierung. Diese sieht 17 Grad vor.

Die Aktivierung aller Heizungen und Warmwassersysteme in Schulen, Sporthallen und Sportanlagen soll sofort erfolgen. Allerdings teilt die Stadt auch mit: „Es kann allerdings aus technischen Gründen zwei bis drei Wochen dauern, bis dies überall wiederhergestellt ist.“

Keine Einschränkungen in Kindergärten

Von keinen Einschränkungen sind die städtischen Kindertagesstätten betroffen. „Diese waren auch zu keinem Zeitpunkt vorgesehen“, erklärt die Stadt.

In diesem Zusammenhang erinnert der Bürgermeister noch einmal an die politische Ausgangslage im August; „Der Rat der Stadt Herford hatte umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um in diesem Herbst und Winter 20 Prozent Energie einzusparen.“ Jetzt sei es Aufgabe der Verwaltung, zu prüfen, wie dieses Ziel - trotz der Rücknahme einiger Schritte - doch noch erreicht werden könne. Der Energieverbrauch an den Schulen sei besonders durch die Warmwasseraufbereitung sehr hoch.

Und Kähler sieht sich mit seinen Einwänden nicht alleine: „Auch der Städtetag NRW bezweifelt, dass das 20-Prozent-Ziel noch zu schaffen ist, wenn wir die Schulen herausnehmen. Er hat deshalb Ministerpräsident Wüst um Prüfung gebeten, ein Ergebnis liegt aber noch nicht vor.“ Seiner Meinung nach, so der Bürgermeister, könne man sich nicht in Sicherheit wiegen: „Eine Gasmangellage kann jederzeit entstehen und dann wird es eng.“

Alle weiteren beschlossenen Maßnahmen der Stadt sollen umgesetzt werden. Hierzu zählen: Absenkung der Wassertemperatur im H2O um 2 Grad, Senkung der Temperatur in Verwaltungsgebäuden um 2 Grad, Nachtabschaltung der Straßenlaternen (außer Hauptstraßen) von 0 bis 5 Uhr, keine Lichterbögen zur Weihnachtszeit in den Rathausfenstern.

Fragen an die Stadt per Mail

Für Fragen der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Energieeinsparungen hat die Stadt Herford eine E-Mail-Adresse freigeschaltet: [email protected]