Stadt Herford verbietet Klima-Plakate an Bäumen

Parents for future wollen damit für Klimaschutz werben, doch die Verwaltung untersagt dies in Wahlkampfzeiten

Herford

Die Parents for future aus Herford wollten eigentlich eine Baum-Demo starten und an einigen Bäumen in der Stadt Plakate anbringen. Doch die Stadt Herford legte ein Veto ein. Die Ortsgruppe ist irritiert.

Von Ralf Meistes