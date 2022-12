Stadtführung erinnert am 10. Dezember an die Herforderin Frieda Nadig

Mutter des Grundgesetzes wäre in diesen Tagen 125 Jahre alt geworden

Herford

Sie ist eine der „vier Mütter des Grundgesetzes“ und wäre am Sonntag (11. Dezember) 125 Jahre alt geworden: Frieda Nadig. Mit einem Stadtrundgang wird deshalb am Samstag (10. Dezember) an die engagierte Herforderin erinnert.