Stadtwerke Herford senken Gaspreis

Gute Nachricht für Gaskunden der Stadtwerke Herford: Weil die Bundesregierung die geplante Gasumlage nicht einführt, kündigt der Versorger eine Entlastung an. Der Gaspreis könnte bald sogar noch spürbarer sinken.

Den Stopp der zunächst geplanten Gasbeschaffungsumlage hatten Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner am Donnerstag angekündigt. Die Stadtwerke Herford gehen davon aus, dass dieser Schritt mit einer dafür notwendigen Veröffentlichung im Bundesanzeiger jetzt schnell umgesetzt wird. Am Freitag wurde bekannt, dass dies rückwirkend am 3. Oktober geschehen soll.