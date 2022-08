Straßentheater mit Feuershow in Herford

Festival am 6. August – Gaukler, Straßenkünstler und Artisten treten auf

Herford

12 Stunden Kultur an verschiedensten Ecken erleben: Das ist am Samstag, 6. August, in Herford möglich. Die Pro Herford hat kurzfristig ein Straßentheaterfestival auf die Beine gestellt.

Von Angelina Zander