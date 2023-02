Stricken liegt im Trend - Textilkunst-Tage im Herforder Elsbachhaus

Stricken, häkeln, nähen, patchen, knüpfen, spinnen, weben und knoten: Darum dreht sich alles bei den Textilkunst-Tagen im Elsbachhaus. Bis zu 2000 Besucher werden an diesem Wochenende erwartet.

An mehr als 20 Ständen können sich Interessierte am Wochenende informieren

Nach dem Start am Freitag präsentieren sich die mehr als 20 Aussteller am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 12. Februar, von 11 bis 17. Modische Kleider, verspielte Tischdekorationen und kunstvollen Miniaturbildern präsentieren die Designerinnen und Textilexperten unter anderem den Besuchern.