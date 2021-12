Täter steigen über Oberlichter ein

Einbrecher haben sich an Geldautomaten zu schaffen gemacht, die in einem Supermarkt in der Herforder Innenstadt aufgestellt sind. Laut Polizei gingen die Täter dabei professionell vor.

Am Montagmorgen informierten Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Innenstadt die Polizei über einen Einbruch in ein Service-Terminal in den Verkaufsräumen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge sind bislang Unbekannte an Heiligabend gegen 23.20 Uhr in die Verkaufsräume des Marktes eingestiegen. Dazu benutzten sie eine Leiter.

Die Täter stiegen über die Oberlichter und anschließend über die Decke in den Service-Terminal ein. Dort sei es den "professionell agierenden Tätern" gelungen, die Geldausgabeautomaten anzugehen, so die Polizei. Ob Beute gemacht wurde, stehe noch nicht fest. Auch eine Schätzung der Höhe des Sachschadens sei derzeit noch nicht möglich.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Innenstadt rund um das Kreishaus und der dort anliegenden Straßen gemacht haben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.