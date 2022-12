Telefone im Wert von 30.000 Euro in Herford geklaut

Auf Mobiltelefone hatten es unbekannte Täter nun bei einem Einbruch in Herford abgesehen. Sie verschafften sich durch eine Fluchttür Zugang zu einem Elektrofachmarkt am Deichkamp.

Diebe brechen in Elektrofachmarkt am Deichkamp ein

In der Nacht zu Freitag wurde der Sicherheitsdienst eines Einkaufmarktes am Deichkamp gegen 3.28 Uhr über einen Einbruch alarmiert. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 4.08 Uhr vor Ort eintraf, stellte er fest, dass augenscheinlich in den anliegenden Elektrofachmarkt eingebrochen worden war.

Nach bisherigen Ermittlungen brachen unbekannte Täter eine nach hinten gelegene Fluchttür zum Markt auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Hier wurden aus verschiedenen Glasschränken und Vitrinen mehrere Mobiltelefone in einem Gesamtwert von etwa 30.000 Euro entwendet. Anschließend verließen die Täter das Objekt in bislang unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. „Eine genaue Auswertung von vorhandenen Videoaufzeichnungen dauert zurzeit noch an“, teilt die Polizei mit. Zum jetzigen Zeitpunkt kann einer der Täter mit auffälligen roten Handschuhen beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib der Mobiltelefone geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221/8880 bei der Polizei zu melden.