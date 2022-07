Mehr Tempo-Tafeln vor Herforder Schulen und Kitas

Dass die Geschwindigkeits-Displays kommen,steht fest. Sie sollen vor Schulen und Kitas in Herford für mehr Sicherheit sorgen und das Rasen in 30er-Zonen unterbinden. Ungeklärt ist bislang die Frage, mit welcher Stromquelle die Displays betrieben werden.

Displays werden vor an sechs Orten aufgestellt – Ausschuss gibt grünes Licht

Verkehrsteilnehmer werden künftig verstärkt vor Schulen und Kitas darauf hingewiesen, sich an das Tempo-Limit zu halten.

Bei manchen Modellen schaut ein Smiley unglücklich auf den Autofahrer herab, in anderen Fällen leuchtet die Warnung „Langsamer“ auf, wenn ein Verkehrsteilnehmer zu schnell fährt. Und manchmal wird die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt. In jedem Fall haben die Displays am Straßenrand ein Ziel: Autofahrer dazu zu bewegen, langsamer zu fahren.