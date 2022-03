Testzentrum am Güterbahnhof Herford geschlossen

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand.

Das Testzentrum öffnet wieder am Dienstag, 29. März, ab 6 Uhr. Die Mühlenkreiskliniken bitten alle, die sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen wollen, in der Zwischenzeit die Testzentren in der näheren Umgebung zu nutzen:

Testzentrum Oststraße 23, Herford, 9 bis 18 Uhr;

Carefreaks Testcenter Kiebitzstraße 45, Herford, 10 bis 18 Uhr;

Schnelltest am Bahnhof / Go Parc, Wittekindstraße 22, Herford, 6 bis 21 Uhr;