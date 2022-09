Tierschützer retten knapp 50 Tauben in Herford

Mit ihrem Piepsen haben sich zig Taubenküken am Wochenende selbst das Leben gerettet. Sie haben eine Rettungsaktion angestoßen, bei der Tierschützer bis Dienstag am Herforder Logenplatz knapp 50 Küken einsammelten. Nicht allen Tieren konnte geholfen werden.

Nachbarin entdeckt Küken auf Grundstück am Logenplatz

Diese kleine Taube hat es geschafft und sitzt nun im Warmen. Sie ist von den Tierrettern aus Bielefeld und Herford aus einem Haus am Logenplatz geholt worden.

Als Kerstin Demski am Samstag nach dem Einkauf nach Hause kommt und auf das Nachbargrundstück schaut, entdeckt sie einen kleinen Verschlag, in dem Taubenküken hocken und piepen. Es ist das erste Mal, dass sie Vogelbabys in dieser Nische sieht. Sie handelt sofort und kontaktiert eine Bekannte, die die Igelhilfe Herford alarmiert.