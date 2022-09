 Torwand-Schießen im Marta 

Techniker Michael Train bei der Endmontage: Bereits am Abend der Ausstellungseröffnung können die Marta-Besucher zeigen, was sie balltechnisch draufhaben. Schaumstoffbälle liegen neben den Torwänden bereit. Die Arbeit von Olaf Nicolai ist das am häufigsten ausgeliehene Exponat der Marta-Sammlung.

Foto: Hartmut Horstmann