„Touch of Sound“ spielt auf dem Herforder Gänsemarkt

Die Veranstaltungsreihe „Mein Sommer, meine Stadt“ geht in den Endspurt. Am heutigen Donnerstag, 4. August, tritt die Band „Touch of Sound“ auf dem Gänsemarkt auf. Wie gewohnt startet das Konzert um 20 Uhr.

Die Band spielt Rock, Pop, Rhythm & Blues – und das am liebsten auf den 1970er Jahren. So stehen Lieder von Tina Turner, Janis Joplin, CCR, Bob Marley, Eric Clapton, Tom Petty, Jimi Hendrix, ZZ Top und vielen anderen Interpreten auf dem Programm, die von „Touch of Sound“ neu interpretiert werden.

Die Bielefelder Band besteht aus Ina am Mikrofon, Marten an der Gitarre, Udo am Bass, Wolfang an der Hammond B3 und den Keyboards sowie Stefano am Schlagzeug.

Gemeinsam wollen sie an diesem Abend dafür sorgen, dass die Zuschauer mindestens mit den Füßen wippen. Gespielt wird akustisch. Auf ihren Auftritt folgt in der Veranstaltungsreihe „Mein Sommer, meine Stadt“ am Samstag, 6. August, die Jonglage-Gruppe „Copyleft“ auf dem Rathausplatz. Am Sonntag, 14. August, werden um 15 Uhr auf dem Wilhelmsplatz „Freche Songs für Kinder“ präsentiert.