Turnschuhe schnüren für AOK-Firmenlauf in Herford

Das Homeoffice hat Arbeitskollegen getrennt. Bald gibt es eine Veranstaltung in Herford, die sie wieder zusammenbringt und zusammenschweißt: Den AOK-Firmenlauf. Die sechste Auflage steht bevor. Anmeldungen sind möglich.

Beim AOK-Firmenlauf entlang des Herforder Walls kann es gut sein, dass nicht nur Kollegen zusammenlaufen, sondern auch Chefs Seite an Seite mit Auszubildenden die fünf Kilometer zurücklegen. Wer der Schnellste ist, soll aber nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Statt mit den Arbeitskollegen die Mittagspause zu verbringen oder bei einer Tasse Kaffee einen Plausch zu halten, können Mitarbeiter am Mittwoch, 8. Juni, ihre gemeinsame Zeit anders zusammen erleben– sportlicher. Sie können gemeinsam auf fünf Kilometern über den Wall in Herford laufen oder walken, je nachdem, was ihnen besser gefällt.