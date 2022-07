Tüv gibt Spielschiff auf dem Linnenbauerplatz frei

Nun wird ein Name für die neue Hansekogge gesucht – Taufe soll am 5. August stattfinden

Herford

Lange hat es gedauert, doch jetzt kann das neue Spielschiff am Linnenbauerplatz endlich in See stechen: Der Tüv hat am Freitagmorgen die schmucke Hansekogge sicherheitstechnisch abgenommen und damit zum Spielen freigegeben.