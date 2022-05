Ukraine-Flagge des Mathilden Hospitals gestohlen

Schweden will in die Nato - Russischer Außenminister bezeichnet Aufnahme als „schwerwiegenden Fehler“

Liveticker zum Krieg in der Ukraine

Schweden will Nato-Mitglied werden. Das Parlament beschloss, die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis zu beantragen. Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow bezeichnet eine Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Nato als „schwerwiegenden Fehler mit weitreichenden Folgen“....

Von dpa