Ukrainerin will Orchester gründen

Kirchenmusikerin Dariia Lytvishko studiert in Herford – Chorleiterin in der Mariengemeinde

Herford

Mit ihrer russischen Freundin Olga Zhukova hat Dariia Lytvishko bereits einige Benefizkonzerte für die Ukraine gegeben. Doch die 26-Jährige will die Menschen ihrer Heimat auch musikalisch einbeziehen. So ist Dariia Lytvishko in Herford als Chorleiterin aktiv. Und sie plant, gemeinsam mit anderen in einem Orchester Musik zu machen.

Von Hartmut Horstmann