Unbekannte randalieren in Herforder Parkhäusern

Unbekannte treiben in mehreren Parkhäusern in Herford ihr Unwesen. Mehrfach wurden Feuerlöscher auf dem Parkdeck entleert und in zwei Fällen - so teilt es die Polizei mit - sogar aus dem Parkhaus auf Gehwege geworfen.

Am Montagmorgen meldete sich der Betriebsleiter einiger Parkhäuser in Herford und teilte mit, dass es seit einigen Wochen wieder zu Beschädigungen und unbefugten Entleeren von Feuerlöschern im Stadtgebiet Herford kommt.

Bereits im März und April wurden gleichgelagerte Taten in den Parkhäusern begangen. Nach jetzigen Ermittlungen der Polizei wurde am Sonntag, 8. Mai, und auch am Freitag, 13. Mai, im vierten Obergeschoss im Parkhaus Altstadt an der Tribenstraße ein Feuerlöscher auf dem Parkdeck komplett entleert und am Freitag der Feuerlöscher auf den unten liegenden Gehweg geworfen.

Polizei wertet Videoaufzeichnungen aus

Zwei gleichgelagerte Taten durch bislang unbekannte Personen hat es dann am Samstag, 14. Mai, gegeben. Im Parkhaus Altstadt an der Tribenstraße wurde gegen 18 Uhr der Feueralarm im Treppenhaus zu einem Bekleidungsgeschäft ausgelöst und auch kurze Zeit später ein Feuerlöscher im Parkhaus an der Fidelenstraße aus der Halterung genommen und auf dem unten liegenden Gehweg zur Berliner Straße geworfen.

„Glücklicher Weise wurde bei den Taten bislang niemand verletzt“, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mit der Auswertung von Videoaufzeichnungen begonnen. Ob es einen Tatzusammenhang mit vorherigen Beschädigungen im März und April gibt, müsse noch geklärt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Beschädigungen und Entleerungen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221/8880 zu melden.