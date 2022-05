Unbekannte zünden in Herford Dixie-Toilette und Parkbank an

Sachbeschädigungen stehen in der Kriminalitätsstatistik 2021 der Kreispolizeibehörde Herford ziemlich weit oben. Auch in diesem Jahr beschäftigt das Thema die Beamten - diesmal waren eine Toilette, eine Parkbank und ein Mülleimer das Ziel von Unbekannten.

Der Vorfall ereignete sich in der Hessestraße

Die Polizei ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigungen in Herford. Mehrere Gegenstände sind durch Unbekannte angezündet worden.

Die Kriminalpolizei beschäftigt sich aktuell mit mehreren Sachbeschädigungen in Herford. Jedes Mal spielt Feuer eine Rolle. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei sollen bislang Unbekannte am Montag in der Hessestraße sowohl eine Parkbank als auch eine Dixie-Toilette und einen Mülleimer angezündet haben.

Nach Angaben der Polizei befinden sich alle Gegenstände am Ende der Sackgasse Hessestraße im Bereich des dortigen Kirchengeländes. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Bislang ist unklar, wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist. Zeugen hatten allerdings im Vorfeld mehrere Jugendliche in Tatortnähe beobachtet, die sich auf der Parkbank aufhielten.

Ob sie in Verbindung mit dem Feuer stehen, wird aktuell ermittelt, teilt die Polizei mit. Sie bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen oder den Jugendlichen machen können, sich unter Tel. 05221/8880 zu melden.