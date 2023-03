Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf dem Rüterweg in Herford am Montag (6. März) verletzt worden. Einer der beiden hatte die Vorfahrtsregelung missachtet.

Bei diesem Unfall auf dem Rüterweg in Herford sind am Montag (6. März) beide Autofahrer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt war ein 19-jähriger Herforder mit seinem Audi auf dem Rüterweg in Richtung Engerstraße unterwegs, als erm in Höhe der Einmündung zur Langen Straßen nach links abbiegen wollte. Zeitgleich fuhr ein 63-jähriger Herforder mit seinem Ford auf dem Rüterweg in entgegengesetzter Richtung.

Als der 19-Jährige in die Lange Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Ford. Beide Autofahrer wurden durch die starke Wucht des Zusammenstoßes verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Rüterweg im Bereich der Langen Straße in beiden Richtungen gesperrt.