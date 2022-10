Unfall in Herford: Taxifahrer übersieht Motorradfahrer

Bei dem Versuch, einem Taxi auszuweichen, ist ein 59-Jähriger am Donnerstag auf der Engerstraße in Herford verletzt worden. Der Mann war auf regennasser Fahrbahn ausgerutscht, teilt die Polizei mit.

Am frühen Donnerstagmorgen (6. Oktober) wurden Polizeibeamte zu einem Unfall auf der Engerstraße in Herford gerufen. Gegen 6.53 Uhr stürzte ein 59-jähriger Motorradfahrer auf die Engerstraße, weil er einen Zusammenstoß mit einem Taxi vermeiden wollte. Der 49-Jährige Herforder Taxifahrer beabsichtigte, von der Eupener Straße nach links auf die Enger Straße in Richtung Innenstadt abzubiegen.

Der Motorradfahrer aus Herford erkannte das abbiegende Taxi aus der Eupener Straße und legte eine Vollbremsung ein. Durch die nasse Fahrbahn kam der 59-Jährige mit seiner Suzuki ins Rutschen und schleuderte zu Boden. Hierbei verletzte er sich an der Schulter, welche ambulant behandelt werden musste.

Da es zu keinem Zusammenstoß mit dem Taxi gekommen war, wurde dieses nicht beschädigt. Der Schaden an der Suzuki wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Sie war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.