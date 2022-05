Unterricht für Ukrainer: Suche nach Alternativen beginnt in Herford

Herford

Immer wieder kommen ukrainische Schüler an den Schulen im Kreis Herford an. Sie werden in sogenannten Internationalen Klassen beschult, ehe sie sukzessive in den Regelunterricht integriert werden. Doch beide Angebote haben Grenzen - Klassen können nicht beliebig ausgedehnt werden. Das stellt die Schulen vor eine Herausforderung.

Von Angelina Zander