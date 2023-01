Vergewaltigung? Herforder Polizisten entlastet

Nach Graduiertenfeier in Bielefeld erst einvernehmlicher Sex zu dritt

Die Polizisten gehören der Kreispolizei Herford an.

Die Polizisten hatten zum Schluss ihrer Ausbildung mit anderen Nachwuchskräften aus Polizei, Kommunal- und Landesverwaltung in Bielefeld an der Graduierungsfeier der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung teilgenommen. Von dort nahmen sie eine junge Frau mit in die Wohnung eines der Polizisten. Dort soll es zu einvernehmlichem Sex gekommen sein.