Verkehrsmessung ermittelt mehr Radler auf Fahrradstraße in Herford

Gewinnt die Fahrradstraße an der Vlothoer Straße immer mehr an Akzeptanz? Zwei Verkehrsmessungen der Stadt geben darüber bislang nur bedingt Auskunft. Dass im Mai 2022 deutlich mehr Radler unterwegs waren als im November 2021, könnte auch an der besseren Witterung liegen.

Im November 2021 wurden erstmals Rad- und Kfz-Verkehr gezählt, im Mai 2022 nun ein zweites Mal. Und die Zahlen zeigen, dass die Fahrradstraße eine Wirkung hat.

Gemessen wurde jeweils 24 Stunden lang an einem Tag an drei Knotenpunkten: Vlothoer Straße/Am Kattenschling, Vlothoer Straße/Stuckenbergstraße sowie Am Kattenschling/Stiftskamp. Das Ergebnis: Der Radverkehr hat sich in beiden Richtungen der Fahrradstraße im Mai erhöht.

Wie die Stadt Herford mitteilt, fuhren am Messtag aus Richtung Norden (Stuckenbergstraße) 120 Radfahrer (im November 2021 nur 45). Aus Richtung Süden (Stiftbergstraße) ist die Zahl auf 145 Radfahrer gestiegen (November 2021 nur 50).

Weit mehr als 1000 Kfz unterwegs

Eine nur minimale Zunahme des Radverkehrs wurde an der Kreuzung Am Kattenschling/Stiftskamp gemessen. Im November 2021 war der Radverkehr dort in den verschiedenen Knotenpunktarmen mit unter 10 Radfahrenden in 24 Stunden sehr gering. Im Mai 2022 wurden dort in den verschiedenen Richtungen jeweils 25 bis 30 Radfahrende gezählt.

Der Kfz-Verkehr ist entlang der Fahrradstraße zwar zurückgegangen, die Frequenz bleibt aber hoch: In beiden Richtungen seien weit über 1000 Kfz gemessen worden, teilt die Stadt mit. Zu erkennen sei außerdem, dass die Verkehrsteilnehmer, die die Fahrradstraße meiden, nun vermehrt über die Nebenstraßen fahren, also Ulmen- und Stuckenbergstraße.

„Bei der Auswertung der Zahlen, insbesondere im Hinblick auf die Radfahrerinnen und Radfahrer, müssen wir natürlich berücksichtigen, dass die Messungen bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen erfolgt sind“, sagt Dr. Peter Böhm, Beigeordneter für Bauen und Ordnung. „Im Herbst oder Winter fahren weniger Menschen Rad als im Frühling. Deshalb werden wir eine weitere Zählung im September vornehmen, um einen besseren Gesamteindruck von der Akzeptanz der Fahrradstraße zu bekommen.“

Ende des Jahres soll der Herforder Verkehrsausschuss dann über die Fortführung der Fahrradstraße Vlothoer Straße entscheiden.