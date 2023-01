„Vlotho, das ist für mich Leichtigkeit und Fröhlichkeit“

Birgit Richtzenhain in der Ausstellung „Schwerelos“, die am 20. Januar eröffnet wird: Die vergleichsweise hellen Farben der beiden Bilder lassen den Schluss zu, dass sie in Vlotho entstanden sind. Aus der Malerin der ernsten Themen ist eine Künstlerin geworden, die gelernt hat, die Leichtigkeit zu schätzen.

Birgit Richtzenhain lebt seit 2015 in Vlotho. Geboren wurde die 64-Jährige in Minden, wo sie bis heute ein Atelier besitzt, in dem sie ihren großformatigen Bilder malt. Doch auch in Vlotho entstehen Arbeiten – in ihrer Wohnung in der Nähe der Burg mit Blick ins Weite. Dadurch habe sich bei ihr ein besonderes Gefühl für den Raum entwickelt, sagt die Künstlerin, die an der renommierten Hochschule für bildende Künste in Braunschweig studiert hat.