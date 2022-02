Edgar Selges literarisches Debüt spielt in Herford – eine Spurensuche in der Stadt

Herford

Die Schule, die Edgar Selge in Herford besucht hat. Das Kino, in dem er manchen Film gesehen hat. Das Haus, in dem der Sohn eines Gefängnisdirektors gewohnt hat. Das Geschäft, in dessen Scheibe die Mutter mit einem Auto gefahren ist. Auf eine Spurensuche hat sich Archivar Christoph Laue begeben.

Von Hartmut Horstmann