Von Bach bis Beatles

Die Reihe „Unter der Empore “ in der Marienkirche wird fortgesetzt. Am 29. Dezember gibt die Cellistin Rebekka Wittig-Vogelsmeier auf dem Stiftberg ein Konzert. Es beginnt um 19 Uhr.

Rebekka Wittig-Vogelsmeier gibt in der Herforder Marienkirche ein Konzert

Zur Biographie der Musikerin: Rebekka Wittig-Vogelsmeier, 1980 in Magdeburg geboren, erhielt mit sechs Jahren ersten Cellounterricht an der Musikschule Potsdam. Nach dem Abitur studierte sie bei Prof. Wolfgang Boettcher, Alexandra Müller und Prof. Martin Löhr an der Universität der Künste Berlin. Sie war Mitglied im Gustav-Mahler-Jugendorchester unter Leitung von Pierre Boulez, Claudio Abbado und Franz Welser-Möst.

Während des Studiums war Rebekka Wittig-Vogelsmeier Akademistin an der Staatsoper Unter den Linden Berlin. Von 2007 bis 2009 spielte die Cellistin am Gewandhaus zu Leipzig, seit 2009 ist sie Mitglied des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover. Seit 2022 spielt sie im Ensemble COR mit und arrangiert dort die Stücke.

Am 29. Dezember wird sie in der Marienkirche einen Mix aus klassischer Musik, gepaart mit modernen Klängen geben. Begleitet wird das Spiel von einer Videoprojektion und kleineren Lichtspielen. Zu hören gibt es unter anderem Stücke von Dvorak, Bach und Schubert sowie Poppiges von den Beatles, Coldplay oder Sting.