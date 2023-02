Ehrenamt: Vorbilder aus Herford bekommen Platz im Rathaus

Ehrenamtliches Engagement kann ganz unterschiedlich aussehen. Doch einige Ehrenamtler stechen in Herford mit ihrem Einsatz besonders hervor. Und dafür werden sie nun mit einer Tafel im Rathaus geehrt.

Die Ehrenamtstafel für das Jahr 2023 ist im Herforder Rathaus enthüllt worden. Mit dabei waren (hinten, von links): Judith Stallner (Ehrenamtsbeauftragte der Stadt), Bürgermeister Tim Kähler, Yvonne Schmidt (engagiert in der christlichen Jugendarbeit), Kai Möller (ehrenamtlich engagiert bei der DLRG), Patrick Puls (Beigeordneter für Bildung, Jugend und Soziales der Stadt Herford) sowie (vorne von links) Bärbel Zuhl (engagiert bei der Lebenshilfe Herford), Uwe Kennemund (Barber Angels) und Petra Vorndamm (Blinden- und Sehbehindertenverein HF).

Das Ehrenamt nimmt im Rathaus in Herford einen zentralen Platz ein. Direkt neben dem Eingang zum kleinen Sitzungssaal in der ersten Etage hängt eine Tafel, die die Überschrift trägt "Ehrenamt braucht Anerkennung". Darauf abgebildet sind mehrere schillernde Beispiele ehrenamtlichen Engagements in der Stadt Herford.

Seit 2006 hat die Ehrenamtstafel im Rathaus Tradition, auf der besonders aktive Menschen vorgestellt werden. Am Freitag (10. Februar) ist die neue Ehrenamtstafel von Bürgermeister Tim Kähler enthüllt worden. „Ich danke Ihnen allen für Ihr herausragendes Engagement. Sie sorgen für eine große Vielfalt in unserer Stadt. Ehrenamt ist sehr wichtig für ein gesundes Zusammenleben.“

In diesem Jahr sind vier Einzelpersonen und zwei Gruppen zum „Vorbild im Ehrenamt“ erklärt worden. Sie wurden bereits im Dezember vergangenen Jahres in einer Feierstunde im Rathaus gewürdigt und geehrt. Ausgewählt wurden sie durch eine Jury, bestehend aus Vertretern der Politik und Verwaltung. Die ausgewählten Vorbilder im Ehrenamt engagieren sich bei der Lebenshilfe, der DLRG, der AWO, der Kirchengemeinde und für Bedürftige und Obdachlose.