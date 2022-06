Der Rat sollte am 15. Juni in nicht-öffentlicher Sitzung darüber entscheiden, ob die Stadt das Vorkaufsrecht für das Döring-Gebäude (früher C&A) am Janup in Anspruch nimmt. Kurz vor der Sitzung nahm Bürgermeister Tim Kähler die Kaufempfehlung zurück.

Foto: Moritz Winde