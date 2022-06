Besitzer von „gefährlichen Hunden“ (Listenhunden) sollten in Zukunft nicht mehr 80 sondern 600 Euro Hundesteuer im Jahr für ihr Tier bezahlen. Das hat die Stadtverwaltung dem Rat vorgeschlagen.

Ratsfraktion Die Grünen in Herford stellt Fragen zur geplanten Erhöhung der Hundesteuer

Der Staffordshire-Terrier-Mischling «Chico». Die Grünen in Herford stellen Fragen zur geplanten Steuererhöhung für Listenhunde.

Aber in der Sitzung am 15. Juni gab es dazu keinen Beschluss. Etliche Ratspolitiker hatten erklärt, sie wollten über den Vorschlag zunächst noch einmal in der Fraktion beraten. Zudem hatten sich aus dem Vorschlag der Verwaltung weitere Fragen ergeben.