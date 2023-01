Warum Lützerath auch die Menschen in Herford betrifft

Ortsgruppe von Parents for Future erläutert Ziele ihrer Demonstration vorm Herforder Rathaus

Herford

Im Nachgang der Demonstration gegen die Räumung von Lützerath, die am Samstag (14. Januar) vor dem Herforder Rathaus stattfand, meldet sich die Ortsgruppe von Parents for Future zu Wort. Die Klimaschützer erläutern darin noch einmal ihre Motive und äußern Unverständnis über Aussagen des Grünen-Ratsherrn Herbert Even.