Was Herfords Schüler  von der Stadt erwarten 

Herford

Die innerstädtische Not mit der Notdurft beschäftigt auch die Herforder Schüler. Und so ging es bei einer fiktiven Ratssitzung von Neuntklässlern im Rathaussaal unter anderem um die Frage der öffentlichen Toiletten. Ein Antrag, Toiletten in der Innenstadt und in der Nähe von Parks zu errichten, wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Von Hartmut Horstmann