Was wird aus dem Herforder Rathausplatz?

Soll der Herforder Rathausplatz auch zukünftig vor allem als Parkplatz genutzt werden? Diese Frage gilt es zu beantworten, wenn drei Planungsbüros ihre Konzepte für die Neugestaltung des Platzes vorstellen. Die öffentliche Präsentation erfolgt am 23. Februar ab 18.30 Uhr im Marta. Einen Tag später soll eine Jury über den Siegerentwurf befinden.

Am Donnerstag werde es spannend, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Dann stellen die drei Planungsbüros Landschaftsarchitekturbüros Kortemeier Brokmann (Herford), Planergruppe Oberhausen (Essen) und TGP Landschaftsarchitekten (Lübeck) ihre Konzepte für die Neugestaltung des Rathausplatzes vor. Ab 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) können interessierte Herforder im Marta live dabei sein und Fragen stellen. Es sind ausreichend Plätze vorhanden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.