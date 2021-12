Weihnachten im Wandelkirchen-Wald

Ein Männlein musiziert im Walde. Von der Körperstatur her trifft diese Abwandlung eines altbekannten Kinderlied-Titels zwar nicht zu, aber sonst eben doch: Während sich die Herforder Marienkirche in einen Wald verwandelt hat, sorgt Organist Joachim Vetter für die Musik.

Herforder Mariengemeinde bietet Stationen-Gang mit Musik an

Die musikalische Untermalung ist Teil des Wandelkirchen-Konzeptes, welches die Mariengemeinde auch im zweiten Coronajahr umsetzt. Von Heiligabend an ist das Gotteshaus bis zum 30. Dezember zu bestimmten Zeiten geöffnet: am 24. Dezember von 14.30 Uhr bis 19 Uhr, an den übrigen Tagen von 15 bis 18 Uhr.