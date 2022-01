Weihnachtsbaum zersägt

Das Ende des Weihnachtsmarktes bedeutet zugleich das Ende des Weihnachtsbaums auf dem Alten Markt. Am Montag hat Schausteller Björn Laffontien mit einigen Helfern die Tanne entfernt. Vor Ort wurde der Baum zersägt. Für den Zeitraum der Arbeiten wurde der Platz gesperrt.

Seit Ende Oktober stand die 20 Meter hohe Tanne auf dem Platz. Die dort angebrachten Lichter zeigten in der Vorweihnachtszeit an, wie viele Kinder in den Herforder Krankenhäusern geboren worden sind. Diesmal waren es 80 Mädchen und 79 Jungen.