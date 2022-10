Weihnachtsmarkt ja, aber wie?

Frage stellt sich Organisatoren in Herford - Eisbahn ist vom Tisch

Herford

Der Nürnberger Christkindlmarkt wird in diesem Jahr mit einer reduzierten Beleuchtung auskommen müssen. Mancherorts steht der Weihnachtsmarkt an sich auf der Kippe. Wie geht Herford mit dieser Veranstaltung in Zeiten des Energiesparens um?

Von Angelina Zander