Beim Wälle-Lauf am 30. Oktober können sich potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen

Herford

Das Schicksal der an Blutkrebs erkrankten Melanie Franke aus Enger, berührt derzeit viele Menschen im Kreis Herford und weit darüber hinaus. Wer der Mutter von zwei Söhnen im Rahmen einer Typisierungsaktion helfen möchte, hat am Sonntag (30. Oktober) eine weitere Gelegenheit - beim 40. Wälle-Lauf in Herford.