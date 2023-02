Wellensittich verirrt sich in die JVA Herford

Seit Mittwoch hat die Justizvollzugsanstalt einen Häftling mehr. Der ist aber ganz freiwillig in die Einrichtung gekommen und hat vorerst eine „Einzelzelle“ bekommen. Bei dem außergewöhnlichen Gast handelt es sich um einen Wellensittich.

Aber wie kommt der Vogel in die JVA? Wie Pressesprecherin Nicole Sonnenbaum erzählt, ist der Vogel am Mittwoch in der Freistunde der Gefangenen aufs Gelände geflogen. Dort sei er zuerst auf einem Fuß eines Gefangenen gelandet, dann zum nächsten gehüpft. Die Häftlinge seien mit der Situation etwas überfordert gewesen. „So alltäglich ist das ja nun nicht“, sagt Sonnenbaum.