Bei ernsthaften Herzrhythmusstörungen kommt es auf jede Minute an. Ein Defibrillator kann im Notfall Leben retten. Deshalb wollte die SPD-Fraktion von der Stadtverwaltung wissen, in welchen städtischen Gebäuden ein automatisierter externer Defibrillator (AED) vorhanden ist.

Ein Hinweisschild auf einen Defibrillator hängt an einer Wand. In Herford gibt es bereits in mehreren städtischen Gebäuden Defibrillatoren. Die SPD könnte sich noch einige Häuser mehr vorstellen, die damit ausgestattet werden.

In immerhin neun städtische Immobilien gibt es bereits AED. Beigeordneter Jochen Strieckmann zählt die Standorte auf: „Im Rathaus, im Technischen Rathaus, im Gebäude Auf der Freiheit 23, im Gebäude Elsbach II, in der Markthalle, in der Stadtbibliothek, in der City-Wache, im Theater und im Bürgerzentrum Haus unter den Linden.“