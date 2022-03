Wenn Malen zur Party wird

Herford

Wenn Marvin Knopf in seinem Atelier vor einer Leinwand steht, ertönt laute Musik. Derber Techno treibe ihn vorwärts, sagt der 27-Jährige. Was dabei künstlerisch herauskommt, erfahren Ausstellungsbesucher am Freitag in der Treppenhaus-Galerie im Herforder Elsbachhaus.

Von Hartmut Horstmann