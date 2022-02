Wer fuhr bei Rot?

Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Go-Parc-Kreuzung in Herford – zwei Hiddenhauser verletzt

Herford

Zwei Menschen sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Herford verletzt worden. Wer daran die Schuld trägt, ist aber unklar: Beide am Unfall beteiligten Fahrer wollen bei Grün in die Kreuzung am Go Parc gefahren sein.