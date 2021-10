Kriminalpolizei findet Benzinkanister in Brandruine an Elverdisser Straße in Herford

Herford

Was bereits befürchtet worden war, ist nun offiziell: Das Feuer am historischen und offenbar längere Zeit unbewohnte Bauernhaus an der Elverdisser Straße 171 in Herford ist gelegt worden.

Von Moritz Winde