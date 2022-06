Wer hat den Mauerpfosten gerammt?

Ein Fall von Unfallflucht beschäftigt die Herforder Polizei. An der Ahmser Straße hat ein unbekannter Autofahrer eine Grundstücksmauer beschädigt und sich dann davon gemacht.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht an der Ahmser Straße in Herford

Der Eckpfosten der Grundstücksmauer ist in der Mitte durchgebrochen und dadurch leicht zur Seite gekippt.

Die 85-jährige Besitzerin des betroffenen Grundstücks hatte den Schaden am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr bemerkt. Der Eckpfosten der Grundstücksmauer ist in der Mitte durchgebrochen und dadurch zur Seite gekippt. Ein Tor, das an den Pfosten angrenzt, ist dabei abgesenkt worden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit von Samstag 21 Uhr bis Sonntag 7 Uhr im Bereich der Ahmser Straße etwas beobachtet haben, sich unter Telefon 05221/ 8880 zu melden.