Wer hat Herfords schönsten Garten?

Der Verschönerungsverein ruft zur Teilnahme am Blumenschmuckwettbewerb auf: Wer sich in Herford in Garten, Vorgarten oder auf dem Balkon eine grüne Wohlfühloase geschaffen hat oder sich um öffentliches Grün kümmert, kann mitmachen.

Darüber hinaus hat der Verein besonderes Interesse daran, Umgestaltungen von Schottergärten in blühende Lebensräume gesondert zu prämieren. Die Bewertungskommission, bestehend aus dem Vorsitzenden Jörg Haferkorn, seiner Stellvertreterin Dr. Sina Möller-Haferkorn und dem Vereinsmitglied Hildegard Laumann, wird im Rahmen von Rundgängen im Juli und August die Teilnehmer in ihren grünen Oasen besuchen.

Anmelden kann man sich bis zum 15. Mai (telefonisch unter 015227351420 oder per Mail unter verschoenerungsvereinherford@joerghaferkorn.de). Interessierte können sich auch noch als weiteres Mitglied der Bewertungskommission bewerben. Als Preis können die Teilnehmer unter anderem Gutscheine des Gewächshauses Kötter gewinnen.

Nachhaltigkeit wird auch beim Gärtner immer wichtiger

Der Aufruf zur Teilnahme fand in diesem Jahr im Garten von Familie Johannsen statt, den Gewinnern in der Kategorie „Garten 2021“. Der weitläufige Garten fügt sich harmonisch in die umgebende Kulturlandschaft ein. Eine große alte Kastanie ist als Naturdenkmal ausgezeichnet, eine alte Brunnenanlage fällt ins Auge, der große Teich mit Fröschen wird hin und wieder von Fischreihern besucht. „Sogar Besuch von einem Uhu hatten wir in unserem Garten schon“ berichten die Johannsens.

In den vergangenen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden – so auch im Rahmen des Wettbewerbs, weiß der Vorsitzende Jörg Haferkorn: „In den letzten beiden Jahren haben wir Sonderpreise in der Kategorie Nachhaltigkeit vergeben. Darunter waren Gärten, die mit Teichen, Nutzgärten und besonders vielen einheimischen Pflanzen oder auch Dachbegrünung naturnah gestaltet sind, aber auch Gärten, bei denen für Mauern, Mobiliar etc. alte Baumaterialien wiederverwendet wurden“.

Der Verein möchte dies fortsetzen: Wer in diesem oder im letzten Jahr einen Schottergarten umgestaltet hat, kann sich gerne mit einem „Vorher“-Foto beim Verein melden. Auch wer die Umgestaltung noch bis zum August plant, kann am Wettbewerb teilnehmen. Die Bewertungskommission werde den Garten dann vor und nach der Umstellung besuchen, heißt es in der Ankündigung.