Wer liefert die beste Aufguss-Show?

Eine internationale Jury, ein breit gefächertes Teilnehmerfeld: Im H2O in Herford wird aktuell die Deutsche Aufgussmeisterschaft ausgetragen. Mit dabei auch zwei Mitarbeiter des Herforder Schwimmbads. Sie wollen mit zwei völlig unterschiedlichen Konzepten überzeugen. Die erste Show ist am Freitag zu sehen.

H2O in Herford trägt in der Sauna Deutsche Meisterschaft aus – zwei Mitarbeiterinnen wollen Weltmeisterin werden

Die Event-Sauna des H2O Herford verwandelt sich am Freitagabend, 8. Juni, in einen chinesischen Tempel, wenn Alexandra Bansmann dort auftritt. Verkleidet als Shaolin-Mönch will sie die Jury der Deutschen Aufgussmeisterschaft von ihren Künsten begeistern.