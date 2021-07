Das sei mit der Stadt so nicht abgesprochen gewesen. Sagt zumindest der heimische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Rückschnitt bis auf die Grasnarbe: So sieht es nach Mäharbeiten an der Teichstraße nahe der Stadtgrenze zu Enger aus.

„Mit Erschrecken haben wir festgestellt, dass in letzter Zeit nicht nur Gräben an Straßen gemäht wurden, sondern auch hohe Böschungen und Wegeränder in der Feldflur“, sagt Siegfried Gößling von der Kreisgruppe Herford.