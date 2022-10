Wer saß alkoholisiert am Steuer des Audi?

22-Jährige bei Unfall in Höhe der Bar Moonlight verletzt

Herford/Bünde/Werther

Bei einem Unfall auf der Lübbecker Straße in Herford ist am Freitag (7. Oktober) eine 22-jährige Frau aus Bünde verletzt worden. Der Unfallverursacher steht noch nicht fest, sicher ist aber bereits, dass er mit Alkohol im Blut am Steuer eines Audis saß. Verdächtig sind zwei Wertheraner.